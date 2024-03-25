До чеської ініціативи щодо закупівлі снарядів для України приєдналася Ісландія

Уряд Ісландії вирішив підтримати ініціативу Чехії щодо закупівлі боєприпасів для української армії — країна виділить на це близько 2 млн євро, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє пресслужба ісландського уряду.

"Боєприпасів не вистачало, і Чехія у співпраці з основними країнами-партнерами Ісландії взяла на себе зобов'язання забезпечити боєприпасами артилерію України, яка відіграє ключову роль в обороні країни" , — йдеться в заяві.

Зазначається, що на цю мить проєкт Ісландія витратить близько двох мільйонів євро.

Міністр закордонних справ Б'ярні Бенедиктссон сказав, що така допомога є підтримкою міжнародного права, а також захистом власних інтересів у сфері безпеки.

За його словами, це рішення повинен буде затвердити парламент. Також очільник МЗС запевнив, що країна має намір далі рухатися й підтримувати Україну в подібних ініціативах.

Нагадаємо, на Мюнхенській безпековій конференції чеський президент Петро Павло заявив, що Чехія знайшла до 800 тисяч снарядів стандартного калібру НАТО, які може за кілька тижнів відправити в Україну, якщо отримає фінансування для доставки.