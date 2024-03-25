Зеленський взяв участь в іфтарі з нагоди місяця Рамадан

Президент Володимир Зеленський разом з військово-політичним керівництвом України взяв участь в іфтарі з нагоди священного для мусульман місяця Рамадан, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомили в Офісі президента.

"Торік ми започаткували нову традицію – разом відзначати священний Рамадан: і політичне керівництво нашої держави, і військове командування, і представники нашої, української, мусульманської спільноти, і Меджліс кримськотатарського народу, і дипломатичний корпус – всі разом. Єдність завжди важлива. Тим більше єдність важлива, коли життя затьмарене війною та ударами зла" , — зазначив голова держави.

"Хай цей час Рамадану підтримає всіх нас – наших людей, нашу державу. І хай наша єдність буде незмінною. Світлого Рамадану!" , — сказав Зеленський.

Іфтар — розговіння, вечірній прийом їжі під час Рамадану. Проводиться після вечірньої молитви. Цього року Рамадан розпочався після заходу сонця 10 березня. Перший день посту припав на 11 березня. Піст триватиме до 10 квітня і завершиться святом Рамазан-байрам 10 квітня.