Глава МЗС Польщі обговорив з генсеком НАТО інцидент з російською ракетою

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розповів генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу подробиці інциденту з російською ракетою, що порушила повітряний простір Польщі 24 березня, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

Очільник польської дипломатії підкреслив, що це ще один випадок, коли "дії Росії, яка продовжує свою невиправдану і брутальну агресію проти України, загрожують і безпеці країн-членів НАТО".

Крім того, сторони обговорили шляхи посилення безпеки польського повітряного простору та повітряного простору Альянсу, а також майбутню зустріч міністрів закордонних справ НАТО, що буде зосереджена на підготовці до Вашингтонського саміту НАТО в липні цього року.

Today, FM @sikorskiradek held a phone call with @NATO Secretary General @jensstoltenberg, during which he briefed the SG on the details of yesterday’s violation of airspace by a Russian cruise missile. pic.twitter.com/pCAf3eazsi — Ministry of Foreign Affairs (@PolandMFA) March 25, 2024

Інцидент з російською ракетою

24 березня російські окупанти вкотре завдали масованого ракетного удару по Україні. Ворог використав 29 ракет, запущених з 14 літаків Ту-95МС, та 28 безпілотників.

Одна з ракет Х-101 залетіла у повітряний простір Польщі та пролетіла над Люблінським воєводством. Сили ППО не збивали ракету, оскільки були впевнені, що вона повернеться на територію України.

Після інциденту МЗС Польщі викликало російського посла Сергія Андрєєва "на килим". Однак дипломат не з'явився у призначений час.