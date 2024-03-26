Прем'єр Ізраїлю скасував поїздку делегації до США через голосування в ООН

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в понеділок скасував заплановану поїздку делегації до Вашингтона, про яку президент Джо Байден особисто просив тиждень тому. ﻿﻿Про це пише CNN, повідомляє Українська правда.

Нетаньяху пригрозив відкликати делегацію, якщо США не накладуть вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, що закликає до негайного припинення вогню в Секторі Гази в понеділок. США утрималися під час голосування, що дозволило ухвалити резолюцію.

Американські офіційні особи планували запропонувати ізраїльській делегації набір альтернативних варіантів боротьби з ХАМАС у місті Рафах на півдні Сектора Гази, сподіваючись запобігти тому, що, на думку США, може призвести до гуманітарної катастрофи, якщо Ізраїль розпочне повномасштабне наземне вторгнення.

Американські офіційні особи заявили, що ці альтернативи все ще будуть обговорюватися, в тому числі під час переговорів на початку цього тижня між провідними радниками Байдена і міністром оборони Ізраїлю. Але публічний розрив особистих переговорів став яскравою ілюстрацією того, що динаміка відносин між Ізраїлем і його головним спонсором стає все більш небезпечною.

Американські офіційні особи заявили, що вони були спантеличені рішенням Нетаньяху відкликати делегацію

У Білому домі цей крок був розцінений як надмірна реакція, яка, швидше за все, відображає внутрішньополітичні проблеми самого Нетаньяху.

Через кілька годин після скасування візиту делегації ізраїльський міністр Гедеон Саар подав у відставку після того, як його не включили до складу військового кабінету.