Курс валют НБУ на 26 березня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 26 березня 2024 року
Курс долара порівняно з 25 березня зріс на 32 коп. до 39.2298 за 1 долар.
Євро подорожчав на 36 коп. до 42.4898 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подорожчав на 49 коп. до 49.5904 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка зріс на 41 коп. до 43.7052 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 11 коп. до 9.8666 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|39.229 800
|EUR
|Євро
|42.489 800
|GBP
|Фунт стерлінгів
|49.590 400
|CHF
|Швейцарський франк
|43.705 200
|PLN
|Польський злотий
|9.866 600
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.