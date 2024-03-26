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Курс валют НБУ на 26 березня

Курс валют НБУ на 26 березня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 26 березня 2024 року

Курс долара порівняно з 25 березня зріс на 32 коп. до 39.2298 за 1 долар.

Євро подорожчав на 36 коп. до 42.4898 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 49 коп. до 49.5904 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс на 41 коп. до 43.7052 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 11 коп. до 9.8666 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 39.229 800 +0.3223
EUR Євро 42.489 800 +0.3646
GBP Фунт стерлінгів 49.590 400 +0.493
CHF Швейцарський франк 43.705 200 +0.4073
PLN Польський злотий 9.866 600 +0.1102

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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