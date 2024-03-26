Курс валют НБУ на 26 березня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 26 березня 2024 року

Курс долара порівняно з 25 березня зріс на 32 коп. до 39.2298 за 1 долар.

Євро подорожчав на 36 коп. до 42.4898 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 49 коп. до 49.5904 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс на 41 коп. до 43.7052 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 11 коп. до 9.8666 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 39.229 800 EUR Євро 42.489 800 GBP Фунт стерлінгів 49.590 400 CHF Швейцарський франк 43.705 200 PLN Польський злотий 9.866 600

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.