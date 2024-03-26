Плани Ізраїлю атакувати Рафах посилюють розкол зі США – ЗМІ

Сполучені Штати не згодні з намірами Ізраїлю атакувати останнє підконтрольне ХАМАС місто Рафах на півдні Сектора Газа біля кордону з Єгиптом. Розбіжності держав щодо цього питання поглиблюються.﻿ Про це повідомляє The Times of Israel, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

У понеділок, 25 березня, держсекретар США Ентоні Блінкен провів зустріч у Вашингтоні з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галантом.

Під час розмови, Блінкен підтвердив, що США "виступають проти великої наземної операції в Рафаху". За його словами, такий крок "ще більше поставив би під загрозу добробут понад 1,4 млн палестинських цивільних осіб, які знайшли там притулок".

Рішучість Нетаньягу розпочати наземну операцію в Рафаху, місті на південному кордоні Гази з Єгиптом, - останньому оплоті ХАМАСу, де ховається більшість населення території, - стало ключовим пунктом розбіжностей із Вашингтоном.

"Блінкен підкреслив, що існують альтернативи великому наземному вторгненню, які б краще забезпечили безпеку Ізраїлю та захистили палестинське цивільне населення. Вони також обговорили необхідність негайного збільшення і підтримки додаткової гуманітарної допомоги для задоволення потреб цивільного населення в Газі" , - повідомив речник Держдепартаменту Метью Міллер.

Додамо, що напередодні зустрічі, прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу погодився відправити делегацію до Вашингтона для обговорення наступу на Рафах. Однак він скасував її після того, як Сполучені Штати утрималися при голосуванні за резолюцію Ради Безпеки ООН, що вимагала негайного припинення вогню в Газі під час Рамадану.

Ізраїль заявив, що утримання Сполучених Штатів "шкодить" як його військовим зусиллям, так і спробам звільнити заручників, захоплених терористами 7 жовтня. В офісі Нетаньягу назвали це "явним відступом від послідовної позиції США".

Переговори про припинення вогню в Секторі Газа

Армія Ізраїлю планує розпочати наземне вторгнення до Рафаху біля кордону з Єгиптом на півдні Сектору Газа. Це останнє місто, що перебуває під контролем палестинського руху ХАМАС.

Країни Заходу та Єгипет висловилися проти вторгнення до міста, пояснивши це ризиком масової загибелі біженців. У відповідь Ізраїль запропонував евакуювати 1,4 млн цивільних жителів міста до "гуманітарних зон" у центральній частині регіону.

Минулого тижня у місті Доха (Катар) розпочалися багатосторонні переговори про припинення вогню у Секторі Газа.

22 березня держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав Ізраїль, де обговорив з Нетаньягу та його воєнним кабінетом тимчасове перемир'я в Секторі Газа. Того ж дня адміністрація президента США Джо Байдена вперше закликала до негайного припинення вогню в регіоні.

25 березня Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію про припинення вогню в Секторі Газу до завершення Рамадану. Однак Ізраїль відмовився припиняти наступ на ХАМАС.

Водночас Ізраїль погодився на пропозиції США щодо обміну полоненими і заручниками.