ПФУ збільшив виплати пенсій після індексації

Пенсійний фонд України 25 березня завершив фінансування пенсій за березень 2024 року. На пенсійні виплати спрямовано 62,1 млрд гривень.﻿ З посиланням на пресслужбу ПФУ, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Таким чином, ПФУ збільшив фінансування пенсій на 7,25%, оскільки в лютому на пенсії було спрямовано 57,9 млрд гривень.

Це не означає, що середній розмір пенсій зріс на 7,25%, оскільки кількість пенсіонерів могла змінитися.

Нагадаємо, уряд вирішив провести індексацію пенсій з 1 березня 2024 року.

На 8% індексовані пенсії для:

9,5 млн "цивільних" пенсіонерів, яким пенсію призначено на загальних підставах

596 тисяч пенсіонерів силових відомств

97,8 тисяч осіб, які отримують пенсію по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Крім того, з 1 березня проіндексовані щомісячні страхові виплати для 161,4 тисяч потерпілих та осіб, які мають право на щомісячні страхові виплати у разі смерті потерпілого.

Розмір підвищення пенсії за результатами індексації обмежено рівнем 1500 гривень для всіх отримувачів пенсій і страхових виплат, незалежно від категорії. Мінімальний розмір встановлений на рівні 100 гривень.

З 1 березня 2024 року разом із щорічною індексацією пенсій був проведений перерахунок пенсій з урахуванням нового розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (мінімальної пенсії).

Закон про державний бюджет України на 2024 рік передбачає підвищення розміру прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність (мінімальна пенсія) з 2093 гривень до 2361 гривень.

Нагадаємо, середній розмір пенсії за 2023 рік зріс на 762,66 гривень або на 16,5% до 5 385,25 гривень. Середньорічна інфляція становила 12,9%.