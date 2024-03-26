У Мінфіні повідомили про витрати бюджету на оборону

Протягом двох перших місяців 2024 року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 235,1 млрд грн. Посилаючись на дані Міністерства фінансів, повідомляє Кореспондент.

"Так, за січень-лютий 2024 року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 235,1 млрд гривень, або 55,4% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету" , - інформує Мінфін.

Зазначається, що у лютому видатки становили 159,8 млрд грн.

Кошти були спрямовані на грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських, придбання військової, спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування тощо.

Раніше повідомлялося, що видатки з держбюджету у лютому становили 274,6 млрд гривень. Це на 82,8%, або на 124,4 мільярда, більше, ніж у січні цього року (150,2 млрд грн).

Нагадаємо, дефіцит державного бюджету України в січні впав до 14,9 млрд грн після зростання в грудні 2023 року до рекордних 285 млрд грн. А загалом за рік він сягнув понад 1 трлн грн.