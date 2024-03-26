Польща обіцяє відповісти РФ за ігнорування послом виклику до МЗС

Голова Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш пообіцяв, що Варшава дасть відповідь на ігнорування послом Росії виклику до польського МЗС у зв’язку з порушенням російською ракетою повітряного простору країни. Про це міністр сказав в інтерв’ю Polsat, повідомляє Європейська правда.

Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла Росії Сергєя Андреєва в понеділок через те, що у ніч на 24 березня над Люблінським воєводством пролетіла ракета, випущена в рамках обстрілу України. Однак російський дипломат проігнорував запрошення до міністерства.

"Це не перший випадок, коли нам доводиться стикатися з порушеннями як закону, так і міжнародних стандартів" , – визнав польський міністр оборони.

Він повідомив, що польська влада ухвалить подальші рішення у зв'язку з поведінкою Андреєва.

"Ми перебуваємо в постійному контакті з міністром закордонних справ, прем'єр-міністром, президентом і Бюро національної безпеки. Це мають бути узгоджені рішення спільноти, тому що це реакція всієї польської держави" , – додав він.

Косіняк-Камиш підкреслив, що наступні кроки можна очікувати найближчими днями. За його оцінкою, рішення посла було "абсолютно неправильним".

"Це прояв зневаги, і ми не можемо ставитися до цього байдуже" , – прокоментував він слова кремлівського дипломата, який заявив, що йому не надали докази наявності російської ракети.

Нагадаємо, у ніч на 24 березня о 4.23 ранку відбулося порушення польського повітряного простору однією з маневрених ракет, запущених авіацією дальньої дії Росії. Ракета увійшла в повітряний простір Польщі у районі села Осердув у Люблінському воєводстві. Вона перебувала там 39 секунд.

У зв'язку з інцидентом Польща оголосила про наміри викликати посла РФ і вручити йому ноту протесту.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що від посла РФ вимагатимуть пояснень щодо інциденту з російською ракетою, але водночас визнав, що навряд їх вдасться отримати.

Водночас міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш сказав, що Польща збила би російську ракету, якби були ознаки, що та прямує до якоїсь цілі на польській території.