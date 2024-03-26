Україна не причетна до теракту у "Крокусі", і крапка – Держдеп

Немає жодних доказів причетності України до теракту у підмосковному Крокус Сіті Холл. Про це заявив під час брифінгу представник Державного департаменту США Метью Міллер, повідомляє Новое время.

Цю заяву Міллер зробив у відповідь на прохання журналіста прокоментувати необґрунтовані спроби росіян зв’язати теракт в Крокус Сіті Хол з Україною.

«Не було ніякої участі України — і крапка. Ви бачили, що український уряд чітко про це заявляв? І, звичайно, щодо цих заяв, росіяни не надали жодних доказів, тому що немає жодних доказів причетності України» , — сказав речник Держдепу.

25 березня Путін визнав, що стрілянину в ТЦ Крокус Сіті Холі здійснили радикальні ісламісти, але все одно знову спробував пов’язати подію з Україною.

Президент України Володимир Зеленський у відповідь на ці звинувачування назвав Путіна «хворою та цинічною істотою».