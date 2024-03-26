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РФ втратила ще майже 800 військових та 27 артсистем – Генштаб

РФ втратила ще майже 800 військових та 27 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

Росія за минулу добу втратила приблизно 770 своїх військових, 6 танків, 27 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню та іншу військову техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 438 160 (+770) осіб,
  • танків ‒ 6 893 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13 207 (+24) од,
  • артилерійських систем – 10 904 (+27) од,
  • РСЗВ – 1 019 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 727 (+1) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8553 (+14),
  • крилатих ракет ‒ 2014 (+4),
  • кораблів/катерів ‒ 26 (+0) од,
  • підводних човнів - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14498 (+44) од,
  • спеціальної техніки ‒ 1789 (+4).

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