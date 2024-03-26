РФ втратила ще майже 800 військових та 27 артсистем – Генштаб

Росія за минулу добу втратила приблизно 770 своїх військових, 6 танків, 27 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню та іншу військову техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.03.24 орієнтовно склали: