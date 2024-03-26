Трамп закликав Ізраїль закінчити війну в Газі

Експрезидент США Дональд Трамп, який називав себе найбільш проізраїльським президентом Сполучених Штатів в історії, заявив, що Ізраїль повинен закінчити війну в Газі, й попередив, що країна "втрачає велику підтримку". Про це Трамп розповів в інтерв'ю ізраїльському виданню Israel Hayom, повідомляє Європейська правда.

Трамп сказав, що діяв би дуже схоже, як ізраїльський уряд, після нападу бойовиків ХАМАС 7 жовтня. Але він також зазначив, що Ізраїль повинен довести бойові дії до кінця.

"Ви повинні закінчити свою війну. Закінчити її. Ви повинні її закінчити. І я впевнений, що ви це зробите. І ми повинні досягти миру, ми не можемо дозволити цьому продовжуватися" , – заявив Трамп.

Він попередив Ізраїль, що той повинен дійти дуже обережно.

"Тому що ви втрачаєте велику частину світу, ви втрачаєте велику підтримку, ви маєте закінчити, ви маєте закінчити роботу. І ви маєте повернутися до миру, до нормального життя для Ізраїлю і для всіх інших" , – сказав Трамп.

Коментарі потенційного кандидата у президенти від республіканців пролунали в той час, коли прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відкликав ізраїльську делегацію, яка мала відвідати Вашингтон. Це сталось після того, як США дозволили Раді Безпеки ООН ухвалити резолюцію із закликом до припинення вогню.

Крім того, у цей час адміністрація президента Джо Байдена все більш критично ставиться до запланованого військового наступу Ізраїлю на Рафах, місто на півдні Гази, де понад 1 мільйон палестинців знайшли притулок від бойових дій.

За даними джерел, Білий дім звинувачує главу уряду Ізраїлю Нетаньягу в погіршенні відносин між США та Ізраїлем. У президента Джо Байдена вважають, що розкол у відносинах через резолюцію Ради Безпеки ООН виник як штучна криза

Після ухвалення резолюції у Радбезі ООН з вимогою негайного припинення вогню між Ізраїлем та палестинськими терористами з ХАМАС у ЄС закликали до виконання цього рішення.