Посольство США попередило французів про підвищену загрозу терактів

Посольство США у Франції попередило про підвищену терористичну небезпеку в країні. Про це інформує пресслужба відомства, повідомляє Ліга.net.

За словами дипломатів, після теракту 22 березня в російському Підмосков'ї, де загинуло 139 людей, уряд Франції підняв свою систему оповіщення національної безпеки Vigipirate на найвищий рівень.

Наголошується, що жителі Франції можуть зіткнутися з підвищеним рівнем безпеки у громадських місцях – це аеропорти, громадський транспорт, релігійні установи, туристичні об'єкти, а також великі спортивні об'єкти та торгові центри.

Американці заявляють, що французька влада відстежує терористичні загрози, а напади можуть відбуватися практично чи взагалі без попередження.

Цілями можуть бути громадські місця з масовими скупченнями людей.

"Відвідувачам перевантажених та популярних туристичних районів слід бути особливо уважними до свого оточення. Населенню рекомендується повідомляти про будь-яку підозрілу діяльність правоохоронних органів" , – сказано в повідомленні.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що терористичне угруповання ІДІЛ, яке взяло на себе відповідальність за масовий розстріл людей у російському Підмосков'ї 22 березня, намагалося влаштувати атаки в його країні.