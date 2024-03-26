Польща хоче припинити транзит українського зерна з 1 квітня

Переговори щодо ліцензування торгівлі товарами з України можуть бути завершені цього тижня. Про це заявив міністр розвитку та технологій Кшиштоф Гетман в ефірі Radio Lublin, повідомляє ЛігаБізнес.

Йдеться про доступ на ринок зернових, ріпака, кукурудзи, цукру, птиці, яєць, та фруктів.

Він також наголосив, що окремі вимоги польських аграріїв щодо "Зеленої угоди" вже виконано. Також уряд Польщі планує доплати фермерам, які мають надлишок пшениці. Люблінське воєводство буде одним із перших, хто отримає таке фінансування.