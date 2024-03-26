Україна та Швеція поглиблюватимуть партнерство в атомній сфері

Україна та Швеція мають намір посилювати співпрацю в атомній галузі. Це дасть змогу посилити енергетичну безпеку країн та європейського континенту. Про це інформує Міністерство енергетики України, повідомляє Корреспондент.

Під час зустрічі з віцепрем'єр-міністром, міністром енергетики, бізнесу та промисловості Швеції Еббою Буш у Києві міністр енергетики України Герман Галущенко зазначив, що співпраця в атомній галузі між Україною та Швецією є пріоритетом, особливо в контексті зниження впливу Росії на ринок ядерного палива та атомних технологій у Європі.

"Ми змогли показати іншим країнам, що майбутнє ядерної промисловості можливе без росії: українські фахівці Енергоатому працювали разом зі спеціалістами заводу компанії Westinghouse у Швеції, щоб створити технологію, яка дозволила нам використовувати паливо західного виробництва на радянських реакторах ВВЕР. Тепер це паливо успішно працює на Рівненській АЕС" , - сказав він.

Галущенко додав, що "український досвід, здобутий протягом останніх воєнних років доводить, що для стійкості енергосистеми важливо мати сильну базову генерацію. Цією базовою генерацією для України є атомна, яка допомогла нам вижити вже третю зиму в умовах війни".

Ебба Буш підтримала ці погляди, зауваживши, що Швеція планує розвивати не лише відновлювану енергетику, але й атомну. Вона визнала важливість стабільної та надійної генерації енергії для забезпечення енергетичної безпеки країн, особливо в умовах непередбачуваних обставин, та висловила готовність до подальшої співпраці з Україною.