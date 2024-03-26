Росіяни повідомили про атаку на Бєлгород та область, є постраждалі

Вночі Бєлгород та Бєлгородська область опинилися під обстрілом з повітря. Зафіксовано руйнування інфраструктури, постраждали місцеві жителі. Про це пишуть російські ЗМІ, повідомляє Корреспондент.

Зазначається, що після 2:00 у місті та області було оголошено ракетну небезпеку. Згодом у регіоні почалася робота ППО.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що на підльоті до міста сили ППО збили 13 повітряних цілей. У селищі Дубове різні пошкодження зафіксовано у 20 приватних житлових домоволодіннях та одній господарській будівлі: вибито вікна, посічено фасади, покрівлі та паркани

За його словами, у селищі Дубове постраждали двоє людей. В одного чоловіка закрита черепно-мозкова травма з відкритою раною лівої скроневої ділянки та сліпе проникаюче осколкове поранення живота. В іншого потерпілого - закрита черепно-мозкова травма. Постраждалих доправили до лікарні.

Нагадаємо, авіація РФ недавно вкотре вдарила бомбами ФАБ-250 по території Бєлгородської області.

Раніше повідомлялося, що в місті Будівельник Білгородської області впав розгінний блок російської ракети, поранено жінку.