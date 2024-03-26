ЗСУ вдарили "Нептуном" по кораблю, який росіяни захопили у 2014 році – ВМС

Українські військові атакували ракетним комплексом "Нептун" великий десантний корабель "Костянтин Ольшанський". Він був захоплений окупантами у 2014 році в Криму і зараз мав бути використаний для ударів по нашій території. Про це заявив речникВійськово-морських сил України Дмитро Плетенчук в ефірі Freedom, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Тут детективна історія розгорнулася навколо великого десантного корабля "Костянтин Ольшанський". Цей корабель мав використовуватися проти України, на жаль. Тому було ухвалено рішення про ураження цієї одиниці нашим "Нептуном". Ураження теж було завдано. Уточнюються пошкодження, пошкодження він однозначно отримав. Він зараз небоєготовий" , - розповів він.

Підсумовуючи, спікер зазначив, що ніч минулої доби має такі результати - це фактично чотири кораблі нашого противника ("Ямал", "Азов", "Іван Хурс" та "Костянтин Ольшанський" - ред) виведені з ладу.

Як нагадав Плетенчук, "Костянтин Ольшанський" - це український ВДК, який 10 років тому, у 2014 році, був захоплений російськими військами під час анексії Криму.

"Дев'ять років він стояв у Севастопольській бухті, його розбирали на запчастини, просто банально грабували. А на 10 рік війни вони зрозуміли, що закінчуються у них великі десантні кораблі цього проєкту, № 775, і було ухвалено рішення його відновити. Протягом року його докували, провели відновлювальні роботи" , - сказав він.

Але, як додав спікер, метою цих робот було зробити фальсифікацію для того, щоб відрапортувати московському керівництву про те, як вони відновили один із нібито "своїх" БДК.