Макрон у Бразилії просуватиме свою позицію щодо війни в Україні - Bloomberg

Президент Франції Еммануель Макрон 26 березня розпочинає триденну поїздку до Бразилії в рамках своєї стратегії щодо наведення мостів між розвиненими країнами та так званим Глобальним півднем.﻿ З посиланням на матеріали Bloomberg, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначає агентство, у центрі його порядку денного буде спроба переконати президента Бразилії Луїза Інасіу Лулу да Сілву зайняти певну позицію щодо війни проти України.

Лула досі прагнув позиціонувати свою країну як нейтральну, яка може підтримувати зв'язки як з Росією, так і з Україною.

Макрон зайняв одну з найсильніших позицій щодо війни, попередивши західних союзників, що президент Росії Володимир Путін становить екзистенційну загрозу Європейському Союзу.

За словами французьких чиновників, Макрон розглядає Бразилію як ключового гравця серед держав, що розвиваються, особливо тому, що вона головує в "Великій двадцятці", до якої входить більшість найбільших економік світу.

Французький лідер робить ставку на те, що його розбіжності з Лулою щодо вторгнення Росії в Україну можуть бути звужені, додали офіційні особи, хоча Бразилія вважає, що обидві сторони поділяють провину за війну.

Лула неодноразово відмовлявся постачати зброю в Україну, стверджуючи, що стратегія США та ЄС підриває перспективу досягнення рішення шляхом переговорів. Позиція Бразилії багато в чому знаходить відгук на Глобальному півдні, який належить до економік, що розвиваються.