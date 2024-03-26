Отримую роздратовані коментарі з Берліна – Кулеба про тему з Taurus

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що одержує роздратовані коментарі від Німеччини за прохання передати Україні ракети Taurus. Про це він сказав в інтерв'ю Politico, повідомляє Новое время.

У нього запитали про те, як Німеччина ставиться до постачання Україні ракет Taurus. Кулеба відповів, що вже втомився відповідати на це запитання, зазначивши, що кожного разу «отримує роздратовані коментарі з Берліна».