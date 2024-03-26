У Кремлі припускають, що Путін готується захопити Харків – ЗМІ

Російські "політичні еліти" не виключають, що Росія та її правитель Володимир Путін спробує захопити Харків та поступово закінчити так звану "СВО", або ж він готовий "іти до переможного - хоч до Києва", повідомляє Українська правда.

Про це пише Meduza з посиланням на 2 співрозмовників, близьких до Кремля, джерело в уряді Росії та одного із високопоставлених членів "Единой России"

Усі джерела ЗМІ впевнені, що Путін збирається продовжувати війну. Однак їхні оцінки щодо того, які він зараз ставить із цього приводу цілі, розходяться.

Так, один зі співрозмовників, близьких до Кремля, вважає, що після контрнаступу ЗСУ Путін "відчув слабкість України і готовий іти до переможного - хоч до Києва - і за ціною не постоїть": "Треба буде мобілізацію - оголосить. Якщо треба буде економіку ще сильніше пересунути на військові рейки - пересуне".

Інший співрозмовник, близький до АП Путіна, навпаки, вважає, що вище керівництво Росії ставить перед собою "більш реалістичні цілі", а саме - взяття Харкова і поступове закінчення "СВО" після цього.

Путін уже відкрито говорив, що для припинення регулярних обстрілів Бєлгородської області потрібно створити "санітарну зону" навколо неї; цей регіон РФ межує саме з Харківською областю України.

За словами джерел серед "російських еліт", високопоставлені силовики переконані, що армії РФ під силу взяти Харків, а ось подальше просування вглиб України "скрутне": "Символічно це теж перемога. Місто-мільйонник, де багато російськомовного населення".

При цьому всі джерела зазначають: інформації про те, що рішення про масштабний наступ на Харків уже ухвалено, у них немає.

Однак вони сходяться на думці, що це "цілком імовірний сценарій", який у теорії може вимагати нової хвилі мобілізації.

Харківська область частково перебувала в окупації російських військ із перших днів повномасштабного вторгнення. Восени 2022 року Україна перейшла в контрнаступ і звільнила більшу частину міст і сіл у регіоні.

Захопити Харків армія РФ так і не змогла - зате продовжує регулярно обстрілювати місто.

Крім того джерела ЗМІ, сходяться на думці, що репресії проти неугодних в РФ продовжать посилюватися, а головним особистим інтересом Путіна залишиться війна з Україною.