У НАТО розглядають можливість збиття російських ракет – МЗС Польщі

У МЗС Польщі заявили, що у НАТО розглядають варіант збиття російських ракет, коли вони летять у бік території Північноатлантичного альянсу. Про це RMF FM сказав заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна, повідомляє Європейська правда.

Шейна зауважив, що порушення повітряного простору Польщі російською ракетою цими вихідними було перевіркою міцності оборони та пильності польських Збройних сил. За його словами, РФ не хотіла нічого провокувати, адже росіяни знали, що якщо ракета просунеться далі вглиб Польщі, її зіб’ють.

Він розповів, що у НАТО розглядають можливість збиття російських ракет.

"У НАТО аналізують різні концепції, зокрема, що такі ракети слід збивати, коли вони вже дуже близько до кордону НАТО – але це мало б відбуватися за згодою української сторони і з урахуванням міжнародних наслідків. Тоді ракети НАТО вражали б російські ракети за межами території дії Договору (Альянсу. – Ред.)", – сказав Шейна.

Він наголосив, що агресор не повинен нав'язувати Альянсу якісь правила.

"Він повинен звикнути до того, що сторона НАТО, сторона демократичних держав, ЄС почне задавати певний тон, коли йдеться про вирішення конфлікту в Україні" , – сказав Шейна.

"Ми дуже серйозно ставимося до погроз Путіна. Він показав, що здатен на все. Наразі, окрім сотень тисяч поранених і вбитих з обох сторін, він домігся того, що Швеція і Фінляндія приєдналися до НАТО. У липні відбудеться черговий саміт НАТО. Ми маємо консолідацію країн ЄС, відновлення Веймарського трикутника" , – додав Шейна.

Нагадаємо, у ніч на 24 березня о 4.23 ранку відбулося порушення польського повітряного простору однією з маневрених ракет, запущених авіацією дальньої дії Росії. Ракета увійшла в повітряний простір Польщі у районі села Осердув у Люблінському воєводстві. Вона перебувала там 39 секунд.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш сказав, що Польща збила би російську ракету, якби були ознаки, що та прямує до якоїсь цілі на польській території.