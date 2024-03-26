Байден vs Трамп: нове опитування показало гіпотетичну перемогу на виборах

Колишній президент США республіканець Дональд Трамп випереджає чинного американського лідера демократа Джо Байдена лише на два відсоткові пункти в гіпотетичному виборчому двобої, тоді як близько 9% виборців не визначилися. Хоча республіканець все ще має перевагу, вона менша, ніж показували опитування у лютому, коли Трамп випереджав Байдена на шість відсоткових пунктів. Про це пише The Hill, посилаючись на опитування Harvard CAPS-Harris, повідомляє Дзеркало тижня.

Згідно з опитуванням, Трампа підтримали б 51% виборців, тоді як Байдена — 49%.

"Трамп продовжує випереджати Байдена після послання про стан справ у країні, хоча перегони стали напруженіші" , - каже один з організаторів опитування Марк Пенн.

"20% незалежних виборців заявили, що не визначилися" , - додав Пенн, зазначивши, що їх можна назвати виборцями, які вагаються, і саме вони визначать, хто переможе.

Перевага Трампа над Байденом також звузилася в тристоронніх перегонах із незалежним кандидатом Робертом Ф. Кеннеді-молодшим у гіпотетичному голосуванні. Якщо в опитуванні минулого місяця Трамп випереджав Байдена на 7%, то в останньому опитуванні він випереджає його лише на 3%, в той час як Кеннеді має підтримку 15% виборців. 7% не визначилися з вибором.

Колишній президент отримує більшу перевагу, коли до перегонів додається більше кандидатів. З незалежним кандидатом Корнелом Вестом і Джилл Стайн від Партії зелених, які також включені до списку разом з Кеннеді, Трамп випередив Байдена на 5% - хоча його перевага в цьому місяці все ще менша, ніж 9% у лютому.

Опитування було проведене 20-21 березня серед 2111 зареєстрованих виборців компаніями Harris Poll та Harris X. Це спільне дослідження Центру американських політичних досліджень Гарвардського університету та Harris Poll.

Як повідомлялося, Байден і Трамп уже отримали достатню кількість делегатів від своїх партій на праймеріз, що дозволяє їм стати кандидатами у президенти на загальних виборах у листопаді. Офіційно кандидати будуть оголошені на з'їздах обох партій улітку. Самі президентські вибори в США цього року призначені на 5 листопада.