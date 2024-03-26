Польські фермери продовжують блокувати три КПП з Україною – ДПСУ

Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок по трьох пунктах пропуску, пропускаючи по кілька вантажних транспортних засобів на годину в обох напрямках, або взагалі обмежуючи рух на окремих напрямках. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, повідомляє Українська правда.

"Станом на 26 березня блокування здійснюється на напрямку пунктів пропуску "Ягодин", "Рава-Руська" та "Угринів".

Польські протестувальники взагалі не пропускають вантажівки в бік Польщі через "Ягодин" та ПП "Рава-Руська". На цих напрямках за останній період фіксуються нульові показники перетину кордону вантажівками на виїзд з України" , – сказав Демченко.

Також через "Ягодин" протестувальники пропускають на виїзд з Польщі вкрай малу кількість вантажівок за добу – учора таких було 60, а днем раніше - 90. Демченко зазначає, що це найбільший інфраструктурний напрямок для перетину кордону вантажними автомобілями.

"Через "Угринів", за інформацією від польської сторони, протестувальники зазначали, що з 25 березня пропускатимуть в бік України 3 вантажівки на 4 години, а в бік Польщі по одній вантажівці на добу.

Станом на ранок вівторка на цих 3 напрямках в чергах на території Польщі загалом перебуває 300 вантажівок, найбільше навпроти пункту пропуску "Ягодин" - 200" , – додав він.

Щодо пасажирського транспорту Демченко зазначив, що легкові автівки і автобуси скрізь вільно перетинають кордон, для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується.

Раніше польські фермери припинили блокувати рух вантажівкам по пунктах пропуску "Краківець", "Шегині" та "Устилуг", де також до цього обмежували проїзд для вантажівок. Рух вантажних транспортних засобів по цих напрямках зараз відбувається інтенсивний: як на виїзд з України, так і на в’їзд. Черги на території Польщі ще зберігаються – на напрямку "Краківця" - 700 вантажівок, "Шегині" - 420. Однак при тій інтенсивності руху, що є зараз, водіям не доводиться тижнями стояти в чергах, зазначив офіцер.

Також речник ДПСУ додав, що на інших ділянках кордону фіксується зменшення черг. Навпроти "Ужгороду" на території Словаччини черга станом на ранок практично відсутня, лише 20 вантажівок. Навпроти пункту пропуску "Тиса" на території Угорщини – 350 вантажівок, навпроти пункту пропуску "Порубне" на території Румунії – 160.