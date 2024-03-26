У Брюсселі почали протестувати фермери: розпалили багаття

Фермери у вівторок вранці почали прибувати до європейського кварталу Брюсселя на нову демонстрацію, звинувачуючи політику ЄС у заподіянні шкоди їхньому бізнесу. Про це пише видання Politico, повідомляє Європейська правда.

Декілька тракторів об'їхали Люксембурзьку площу біля Європейського парламенту. Там фермери розпалили багаття та юрмилися довкола нього під пісню "Stayin' Alive" ("Залишитися в живих") гурту Bee Gees.

Трактори заблокували кілька під'їзних доріг навколо європейських інституцій. Рух по вулиці Рю де ла Луа, одній з найжвавіших магістралей Брюсселя, припинено.

За даними джерел RTBF, на вулиці Брюсселя може виїхати колона від 200 до 500 тракторів.

Farmers arrived in Brussels' European Quarter this morning, in a new demonstration against policies which they say are whacking their business. https://t.co/4OgWkmHgkC — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) March 26, 2024

Влада рекомендувала мешканцям користуватися громадським транспортом, щоб дістатися до столиці. Очікують і на збої в роботі громадського транспорту, який курсує в районі європейського кварталу.

Фермери протестують проти бюрократії ЄС, глобальних торговельних угод та нових "зелених" вимог у рамках Спільної аграрної політики Євросоюзу.

У вівторок в Брюсселі міністри сільського господарства держав Євросоюзу проведуть зустріч, щоб знайти спосіб заспокоїти фермерів та вирішити, серед іншого, що ЄС робити з українським агроімпортом.