Час підльоту до трьох хвилин: у ЗСУ розповіли про ракету "Циркон"

Сили оборони півдня України розповіли про швидкість російських ракет «Циркон», якими, ймовірно, напередодні окупанти вдарили по Києву. Військові також назвали час, за який ракета долітає до деяких міст України, повідомляє Дзеркало тижня.

«Середня швидкість ракети – 9000 км/год. Часто більше» , – зазначили в Силах оборони.

При цьому вони додали, що час підльоту «Циркону» до Одеси, Херсона, Миколаєва становить до 1 хвилини; Запоріжжя, Дніпра – до 2,5 хвилини; Кропивницького – до 3 хвилин.

«Циркон» позиціонують як гіперзвукову крилату ракету з повітряно-ракетним двигуном, яка здатна маневрувати. Вона передбачена для ураження великих кораблів та наземних об’єктів. Згідно із заявами «президента» країни-терористки Владіміра Путіна, «Циркон» має дальність польоту понад 1000 кілометрів та розвиває швидкість до 9 Маха (3 км/с). Летить вона на висоті 30-40 кілометрів.

Існує дві версії того, як «Циркон» наводиться на ціль:

у ракету просто закладаються координати й далі діє лише інерційна система. Це передбачає чималу похибку, яка компенсується потужністю заряду;

ракета зовсім не є гіперзвуковою та наводиться завдяки радіолокаційній головці самонаведення.

Під час атаки балістичними ракетами на Київ вдень 25 березня росіяни могли запустити по столиці України модернізовані ракети «Онікс-М» або «Циркон». Саме вони можуть долітати із території окупованого Криму на таку відстань.

Внаслідок цієї атаки, постраждали 10 людей, серед яких 16-річна дівчина та вагітна жінка. У Печерському районі столиці пошкоджено нежитлову будівлю. У Солом’янському районі пошкоджено багатоповерхівку. А в Дніпровському та Голосіївському районах впали уламки збитих ракет. Згодом у Мінкульті уточнили, що ворожа ракета зруйнувала частину будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука.