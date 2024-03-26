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У ОК "Південь" розповіли про тактику ракетних ударів по Одесі

У ОК "Південь" розповіли про тактику ракетних ударів по Одесі
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

Під час обстрілу Одеси 25 березня російські окупанти спершу спрямували одну балістичну ракету, а за декілька хвилин другу — практично у те ж саме місце﻿. Про це розповіла в ефірі національного телемарафону речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, повідомляє Ділова столиця.

За її словами, окупанти вже не вперше застосували тактику подвійного удару: одна ракета вдарила, а за декілька хвилин, з урахуванням прибуття оперативних служб — наступна.

"Таку тактику ворог обирає у відповідь на те, що не має переваг вздовж лінії бойового зіткнення", — сказала Гуменюк.

Нагадаємо внаслідок ракетного удару по Одесі постраждали четвер людей. Також Одеса та прилеглі громади залишилися без світла внаслідок атак ударними дронами та ракетами, що були останніми днями.

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