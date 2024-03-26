Ердоган збирається в США на зустріч із Байденом
Президент Туреччини Реджеп Ердоган на початку травня планує відвідати США та зустрітися з президентом Джо Байденом. Лідери країн обговорять двосторонні відносини, російсько-українську війну та ситуаціу в Газі. З посиланням на Hürriyet, повідомляє Ділова столиця.
Як зазначає видання, дату візиту погодили під час зустрічі радників Ердогана і Байдена.
"Домовилися, що якщо нічого не станеться і не буде накладок у календарі виборчого процесу в США, Ердоган вирушить до Вашингтона у другий тиждень травня", — зазначається у публікації.
Можливою датою зустрічі видання називає 9 травня.