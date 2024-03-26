FT: Росія почала прямі поставки нафти в Північну Корею

Росія почала постачати нафту безпосередньо до Північної Кореї всупереч санкціям ООН, що ще більше зміцнює зв'язки між авторитарними режимами і завдає нового удару міжнародним зусиллям зі стримування Пхеньяну. Про це повідомляє Financial Times, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Щонайменше п'ять північнокорейських танкерів вийшли цього місяця з нафтопродуктами порту Восточний на Далекому Сході Росії, згідно з супутниковими знімками, наданими Financial Times британським аналітичним центром Royal United Services Institute (RUSI).

Постачання, що розпочалися 7 березня, є першими задокументованими прямими морськими поставками з Росії з тих пір, як Рада Безпеки ООН - зі схвалення Москви - запровадила суворі обмеження на постачання нафти у 2017 році у відповідь на випробування ядерної зброї Пхеньяном.

"Ці поставки нафти є повномасштабною атакою на режим санкцій, який зараз перебуває на межі краху" , - сказав Х'ю Гріффітс, колишній координатор групи ООН, яка стежить за санкціями щодо Північної Кореї.

Усі судна, що плавають під прапором Північної Кореї та класифікуються як танкери для перевезення нафтопродуктів, підійшли до одного й того ж причалу російської нафтової компанії у порту Восточний, де вони навантажилися.

Супутникові знімки підтвердили, що два кораблі потім вирушили з порту Восточний до північнокорейського порту Чхонджин, де розвантажилися.

"Судна, які ми бачили на російських терміналах, є одними з судів найбільшої місткості у флоті Північної Кореї, і судна постійно заходять у порт і виходять із нього.

Деякі з цих суден також внесені до списку ООН, а це означає, що їм навіть не можна допускати захід в іноземні порти, не кажучи вже про те, щоб вони займалися постачанням нафти" , – сказав Джозеф Бірн, науковий співробітник RUSI.

Нафта в обмін на боєприпаси

Постачання почалося після того, як Північна Корея в серпні минулого року почала постачати до Росії тисячі контейнерів з боєприпасами, які, на думку військових експертів, зробили значний внесок у військові зусилля Москви в Україні. За даними RUSI, порт Восточний також використовувався як перевалочний пункт для російських суден, які, ймовірно, беруть участь у торгівлі зброєю між країнами.