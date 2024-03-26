Британська розвідка: РФ зіткнулася з дилемою щодо новостворених підрозділів

Розвідка Великої Британії розповіла, що РФ зіткнулась з дилемою щодо новостворених підрозділів: чи залишати їх у місцях дислокації після створення, чи перекидати їх для участі в операціях в Україні, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони за 26 березня.

У відомстві зазначили, що у новоствореному Ленінградському військовому окрузі в Лузі з'явилися оголошення про набір до 44-го армійського корпусу.

Як наголошують британські аналітики, РФ докладає зусиль для розширення своїх військ на північному заході країни, оскільки більшість її сил залишається задіяною в операціях в Україні.

"Росії майже напевно доведеться вирішувати, чи залишати нові підрозділи, такі як 44-й армійський корпус, у місцях їхньої дислокації після створення, чи перекидати їх для участі в операціях в Україні, щоб підтримувати там бойову міць" , – йдеться в огляді.

У розвідці нагадали, що раніше РФ негайно відправляла в Україну новостворені підрозділи.

У відомстві припускають, що необхідність підтримувати операції в Україні "стримує більш глобальні амбіції Росії щодо розширення своїх збройних сил".