Російський суд заочно заарештував очільника СБУ Малюка

Басманний районний суд Москви заочно заарештував на два місяці главу Служби безпеки України Василя Малюка. Про це заявили в пресслужбі суду, повідомляє Корреспондент.

"Постановою Басманного районного суду міста Москви Малюку Василю Васильовичу обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту на строк 2 місяці" , – йдеться у заяві.

Малюка також оголосили у федеральний та міжнародний розшук. Голову СБУ заочно звинувачують за статтею "про теракт" (ч.3 ст.205 КК РФ).

Як уточнюють російські ЗМІ, йдеться про організацію вибуху вантажівки на Кримському мосту в жовтні 2022 року.