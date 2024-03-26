На Полтавщині затримали диверсантів, які хотіли підірвати залізницю – СБУ

Служба безпеки заявила про запобігання російській диверсії на стратегічно важливому об’єкті "Укрзалізниці". У результаті спецоперації у Полтавській області затримали двох агентів ФСБ, які намагалися підірвати ділянку залізничної лінії, яка сполучає центральні та східні регіони України.

Про це йдеться﻿ в повідомленні СБУ.

Повідомляється, що для вчинення диверсії затримані заклали саморобний вибуховий пристрій поблизу колії та системи електроживлення рухомого складу. Надалі вони планували привести вибухівку в дію за допомогою пульта дистанційного керування. Але фігуранти не встигли цього зробити, оскільки були затримані співробітниками СБУ прямо на місці події.

"У разі вчинення підриву окупанти сподівались порушити логістичні шляхи постачання зброї, боєприпасів та пального для ЗСУ.

У затриманих вилучено мобільні те ﻿﻿ лефони, з яких вони координували злочинні дії зі своїм російським куратором – кадровим співробітником 5-ї служби фсб. Його особу вже встановлено Службою безпеки. Саме він поставив агентам завдання вчинити диверсію на залізниці у період масованих повітряних атак рашистів на об’єкти критичної інфраструктури України 21-22 березня цього року" , – повідомили в СБУ.

За даними СБУ, агентами РФ виявились жителі Київської та Харківської областей.

Слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.