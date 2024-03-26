Глава СБУ Малюк прокоментував свій "арешт" у Москві

Російський Басманний районний суд Москви заочно "арештував" голову Служби безпеки України Василя Малюка. У свою чергу він заявив, що рішення про арешт від кишенькових суддів Кремля не заслуговує на жодну увагу, повідомляє Українська правда.

"Рішення про арешт від кишенькових суддів Кремля не заслуговує на жодну увагу. Мене, як і всіх українців, цікавить лише один суд - на їх господарем Путлєром. Робимо все, від нас залежне, аби побачити цього військового злочинця на лаві суду Гааги якомога скоріше" , - зазначив Малюк у коментарі УП.

26 березня стало відомо, що Басманний районний суд Москви заочно "арештував" голову Служби безпеки України Василя Малюка і його оголосили у федеральний та міжнародний розшук. Його звинувачують у теракті.