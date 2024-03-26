Українці заробили на облігаціях в "Дії" 94 млн – Федоров

Із жовтня 2022 року українці придбали понад 4 мільйони військових облігацій через "Дію", заробивши, таким чином, 94 мільйони гривень.

Про це повідомив﻿ міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він нагадав, що військові облігації – це цінні папери, купуючи які українці позичають державі гроші, які "потім працюють на армію та економіку"