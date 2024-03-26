У Києві достроково завершить опалювальний сезон через потепління

Опалювальний сезон у столиці планується завершити вже 28 березня через суттєве потепління, яке прогнозують синоптики. Заклади соціального обслуговування відключатимуть за письмовою заявкою керівників.﻿ Про це заявив київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє Економічна правда.

"Тому, вже з цього четверга місто розпочне процес відключення від опалення будівель. З 28 березня ми розпочинаємо процес відключення. Дострокове завершення опалювального сезону дасть змогу столиці зекономити енергоносії й не витрачати без потреби природний газ. А мешканцям міста - зекономити на сплаті за опалення" , - повідомив він.

Відключення систем опалення у закладах охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, дошкільної та загальної середньої освіти, а також в установах та закладах соціального обслуговування відбувається за письмовими заявками їх керівників.