Вища рада правосуддя відправила у відставку п'ятьох суддів

26 березня 2024 року Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами, повідомляє ЮрЛіга.

Рада вирішила звільнити у зв'язку з поданням заяв про відставку:

Миронець-Мельничук Олену Костянтинівну - з посади судді Київського районного суду міста Полтави;

Куштана Бориса Петровича - з посади судді Закарпатського апеляційного суду;

Кішкіну Ірину Вікторівну - з посади судді Донецького апеляційного суду (відряджену до Дніпровського апеляційного суду);

Куликова Андрія Володимировича - з посади судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду;

Карапуту Ліну Володимирівну - з посади судді Деснянського районного суду міста Чернігова.