Лукашенко на кордоні з Литвою пригрозив відповіддю на "провокації"

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко відвідав Ошмянський район, який межує з Литвою, де проводяться заходи перевірки бойової готовності з'єднань і військових частин, повідомляє Європейська правда.

Під час візиту Лукашенко почав лякати сусідів відповіддю у разі "можливих провокацій на кордоні".

"Публічно скажу: будь-яка провокація повинна припинятися збройним шляхом. Нічого з ними жартувати. Порушили державний кордон – до знищення. Ніхто не повинен ні з ким церемонитися. І ми так і будемо чинити" , – сказав він.