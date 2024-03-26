Макрон має п'ять варіантів відправки військ в Україну – Le Figaro

Президент Франції Еммануель Макрон має п'ять варіантів відправки військ в Україну, три з яких передбачають їх участь у боях з російськими окупантами. Видання Le Figaro розповіло подробиці, повідомляє Дзеркало тижня.

Як зазначає видання, серед них:

Відкриття заводів Францією на території України, які виготовлятимуть не лише зброю. Втім, страхові компанії за такого розвитку подій можуть виставити великі рахунки за будівництво, що робить сценарій малоймовірним.

Допомога ЗСУ без участі у боях. Французькі військові можуть зайнятися розмінуванням чи навчанням захисників. Журналісти вважають такий сценарій найреальнішим.

Захист Одеси. Там сили Франції можуть протидіяти потенційній російській агресії, що означає прямий конфлікт із РФ. ЗМІ стверджують, що це створює для Парижа серйозні ризики, але можливий варіант.

Безпосередня участь у боях пліч-о-пліч із Силами оборони для створення захисної зони. Для цього варіанта потрібна військова підтримка Заходу.

Протистояння в окопах. Цей варіант загрожує великими політичними втратами та свідчить про пряму конфронтацію з РФ, ставши викликом для Путіна. Щоб ухвалити таке рішення, Макрону знадобиться підтримка парламенту.

Нагадаємо, зараз серед союзників тривають гарячі дискусії щодо можливого відправлення до України в майбутньому військ НАТО. Деякі партнери погодились. Про їхню участь у бойових діях не може бути й мови, але в нашій державі вони можуть займатися іншою, наприклад, посиленням ППО, розмінуванням чи навчанням ЗСУ безпосередньо на місці. Остання пропозиція зацікавила українського президента Володимира Зеленського, який, попри це, заявив, що "французькі солдати можуть залишатися вдома", доки Україна тримається.