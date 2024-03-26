McDonald's цьогоріч планує відкрити ресторани ще у двох містах

Одна з найбільших мереж закладів швидкого харчування - McDonald's - планує відкрити нові ресторани в Ужгороді та Чернівцях, пише Ірина Костенко, РБК-Україна.

За словами генерального директора (CEO) McDonald's Ukraine Юлії Бадрітдінової, Ужгород та Чернівці - єдині обласні міста, де нині немає McDonald's.

"Ми плануємо закрити цей гештальт та відкрити нові ресторани у двох обласних центрах - на Закарпатті та у Чернівецькій області" , - зауважила вона.

В цілому ж у 2024 році в Україні планують відкрити щонайменше шість нових ресторанів McDonald's.

"Плануємо розвиватися й у сателітах Києва" , - додала гендиректорка.

Бадрітдінова зазначила, що впродовж 2023 року McDonald's інвестував у відкриття нових та оновлення старих ресторанів близько 1 млрд гривень.

Всі інвестиції українській підрозділ компанії отримав з головного офісу.

Згідно з підрахунками експертів, минулого року в McDonald's Ukraine були близько 85 млн візитів - 70% відвідувачів від довоєнного показника.

CEO компанії уточнила, що це - близько 7 млн клієнтів на місяць.