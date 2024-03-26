У Мінекономіки оцінили зростання ВВП України у січні та лютому
За попередніми даними Мінекономіки оцінює зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України на рівні 3,6% у лютому та 3,5% у січні 2024 року. Про це йдеться в огляді Мінекономіки, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
Як зазначається в огляді, на початку 2024 року триває тенденція відновлювального зростання.
За даними міністерства, ключовими чинниками підтримання позитивної економічної динаміки були:
- інвестиційний попит, який генерує бюджет, та сприятливі погодні умови для проведення будівельних робіт;
- експорт продукції аграрного виробництва та ГМК Українським морським коридором (рух цивільних суден до портів Великої Одеси), що стимулює відновлення діяльності транспортної галузі (залізничного транспорту та роботи портів);
- нарощування виробничих потужностей у добувній промисловості; стабільна ситуація в енергетиці;
- чинник додаткового календарного дня (29 лютого).