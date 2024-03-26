У Мінекономіки оцінили зростання ВВП України у січні та лютому

За попередніми даними Мінекономіки оцінює зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України на рівні 3,6% у лютому та 3,5% у січні 2024 року. Про це йдеться в огляді Мінекономіки, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначається в огляді, на початку 2024 року триває тенденція відновлювального зростання.

За даними міністерства, ключовими чинниками підтримання позитивної економічної динаміки були: