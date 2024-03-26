Україні доведеться повертати МВФ аналогічну суму кредиту найближчими роками – Forbes

Наступні три роки будуть складними для України щодо погашення боргів своїм міжнародним партнерам. Зокрема наша країна МВФ має заплатити за цей період, стільки ж грошей, скільки від нього отримає. Про це пише Forbes, повідомляє Дзеркало тижня.

«За час дії чотирирічної програми EFF, яка стартувала у березні 2023-го, Україна має отримати від Фонду $15,5 млрд та виплатити $14,9 млрд» , - йдеться у матеріалах видання з посиланням на розрахунки.

Зазначається, що загальна сума боргу могла бути й меншою, але значну частку виплат становлять проценти за минулими кредитами.

Видання вважає, що «інших доступних для України варіантів немає».

Повідомлялось, що обсяг валового зовнішнього боргу України протягом ІV кварталу 2023 року збільшився на $10,6 млрд – до $161,5 млрд, стосовно ВВП борг збільшився з 89,3% до 90,7%. Зростання відбулося за рахунок уряду, зовнішній борг якого додав $10,5 млрд і склав $98,3 млрд, або 55,2% ВВП, тоді як зовнішні зобов'язання приватного сектора збільшилися лише на $0,3 млрд - до $63,2 млрд (35,5% ВВП).