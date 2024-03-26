"20 днів у Маріуполі" побив рекорди переглядів на українських стрімінг-сервісах

Документальний фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" встановив рекорд щодо кількості переглядів на українських стрімінгових платформах Megogo, "Київстар ТВ", Takflix та Volia TV. Про це пише Forbes, повідомляє Ліга.net.

За інформацією, на Megogo відкрили понад 21 тисячу доступів до фільму. Стрічка встановила рекорд серед документальних фільмів і стала одним із лідерів загального рейтингу.

"Такий результат свідчить про глибоку шану українців до команди фільму, бажання відзначити та підтримати вітчизняний кінематограф" , – каже Global Chief Marketing Officer Megogo Валерія Толочина.

На стримінгах Takflix та "Київстар ТБ" стрічка показала рекордні перегляди за весь час існування платформ. "20 днів у Маріуполі" обійшла світові та українські кінохіти.

На Volia TV з 21 до 23 березня стрічку переглянули близько 18% від загальної кількості користувачів. За три дні фільм зібрав уп’ятеро більше переглядів порівняно з усіма іншими стрічками онлайн-кінотеатру.