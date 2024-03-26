Удар по Одесі 25 березня: кількість постраждалих зросла

Унаслідок ракетного удару по рекреаційній зоні Одеси ввечері 25 березня до лікарів за меддопомогою звернулися щонайменше дев’ятеро людей. Пошкоджені навколишні будинки та інфраструктурний об’єкт. Про це заявила повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Ракети вдарили просто в місто, в рекреаційну зону, постраждали люди, щонайменше дев’ятеро звернулися за медичною допомогою. У когось ﻿﻿ реакція на стрес, у когось поранення від уламків скла. Скла летіло дуже багато. Ударна хвиля зачепила навколишні будинки" , - сказала Гуменюк.

Вона підкреслила, що удар був спрямований по рекреаційній зоні і ворог знову застосував тактику подвійного удару: спочатку вдарила одна ракета, а через декілька хвилин, з урахуванням прибуття оперативних служб, наступна ракета.

"Таку тактику ворог обирає у відповідь на те, що немає переваг вздовж лінії бойового зіткнення" , - додала Гуменюк.

Як зазначає видання, внаслідок атаки пошкоджень зазнав Палац спорту та прилеглі багатоповерхівки. Зокрема, постраждала льодова арена, де займалися одеські спортсмени. Під час удару в Палаці спорту проходило тренування дитячої групи з фігурного катання.