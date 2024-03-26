У Польщі правоохоронці проводять обшуки в ексміністра юстиції

У Польщі тривають обшуки за підозрами у зловживаннях у підпорядкованому Мін'юсту фонді за часів попередньої влади; з обшуком прийшли у тому числі до колишнього міністра юстиції Збігнєва Зьобро, повідомляє Європейська правда.

За ордерами Національної прокуратури співробітники Агентства внутрішньої безпеки з ранку 26 березня проводять обшуки у десятках місць по всій території країни – квартирах, будинках, офісних приміщеннях, затримано четверо осіб.

Справа стосується ймовірних зловживань у рамках роботи Фонду справедливості, що призначений для фінансової підтримки постраждалих від злочинів та нещасних випадків. Фонд підпорядковується Міністерству юстиції, яке за попередньої влади очолював Збігнев Зьобро.

Прокурори з’ясовують, чи посадовці перевищували повноваження або неналежно виконували обов’язки у рамках діяльності фонду.

На проблеми у діяльності фонду вказала і перевірка Вищої палати контролю, де зазначили, що у роботі присутні "корупціогенні механізми" і гроші могли витрачатися неналежно.

Депутат Європарламенту від "Суверенної Польщі" Патрик Які заявив, що обшуки проводилися у домівці Зьобро, а також вдома у депутатів Міхала Воса, Марчина Романовського і Даріуша Матецького. Він заявив, що для входу у будинок Зьобро вибили вікна і все відбувалося за відсутності ексміністра та без спроб зв’язатися з ним.

"Сьогоднішні дії прокуратури і служб є чітким сигналом, що польська держава діє. Більше немає "касти безкарних". Хто б не скоїв злочин, він буде нести за нього відповідальність" , – прокоментував міністр внутрішніх справ та адміністрації Марчин Кервінський.

Нагадаємо, Збігнев Зьобро – серед посадовців з попереднього уряду, яким зі зміною влади почали ставити запитання щодо низки подій того періоду. Серед іншого, це скандал з використанням шпигунського програмного забезпечення для стеження за опонентами, а також щодо організації голосування поштою у розпал пандемії коронавірусу.

Наприкінці 2023 року набув розголосу новий вирок щодо колишніх керівників Міністерства внутрішніх справ Маріуша Камінського та Мацея Вонсіка за перевищення повноважень, що у партії "Право і справедливість" назвали політичними переслідуваннями. Польський президент Анджей Дуда вдруге помилував їх.