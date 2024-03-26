У МЗС Польщі вважають, що Трамп діє проти інтересів України

Заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна заявив, що 45 президент США Дональд Трамп та його однопартійці-республіканці суперечать своїми діями інтересам Варшави, України та Європи. Про це він сказав в інтерв'ю RMF 24, повідомляє Ліга.net.

За його словами, Польща має контакти з Трампом та його командою.

"Але проблема в тому, що в цій кампанії, на наш погляд, республіканці діють таким чином, що суперечить інтересам Європи, Польщі та України" , – сказав Шейна.

Він зазначив, що незалежно від результатів виборів у США, стосунки Варшави та Вашингтона будуть хорошими, але "ніколи не будуть кращими, ніж зараз, під час президентства Джо Байдена".

Також дипломат заявив, що удари України по нафтопереробних заводах у Росії "допустимі та адекватні", оскільки не торкаються цивільного населення.