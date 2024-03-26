Окупанти вночі обстріляли Донеччину, загинула 23-річна жінка – ОВА
Російські окупанти в ніч на 26 березня завдали удару по Новогродівці Донецької області, в результаті чого 1 людина загинула і 1 поранена. Про це заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, повідомляє Українська правда.
Росіяни вдарили по місту двома ракетами близько 3:40 та вбили 23-річну жінку. Ще одна жінка отримала легкі поранення і не потребує госпіталізації.
Ракетами було зруйновано адмінбудівлю і ангар, пошкоджено гуртожиток, 2 приватні будинки і 2 нежитлові приміщення.
"Залишатися на Донеччині — небезпечно! Закликаю всіх цивільних евакуюватися то віддалених від фронту регіонів", – додав він.