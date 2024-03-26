Спецслужби Фінляндії вважають РФ найбільшою загрозою для країни

Поліція безпеки Фінляндії (SUPO) вважає, що Росія, як і раніше, залишається найсерйознішою загрозою національній безпеці країни. Про це пише Yle, повідомляє Укрінформ.

За даними поліції безпеки, загроза російського шпигунства та спроб впливу залишається високою, хоча оперативні можливості російських спецслужб ослабли.

У фінському відомстві також впевнені, що вступ країни в НАТО позитивно вплинув на ситуацію.

Крім того, в.о. керівника SUPO Теему Турунен не виключає, що у майбутньому проти окремих фінських громадян у Росії можуть бути спрямовані різні заходи тиску, серед яких звинувачення у шпигунстві чи конфіскація активів.

«В арсеналі авторитарних режимів безжальна «дипломатія заручників», спрямована на обмін полоненими» , - зазначив Турунен.

Він також вважає, що Росія може спробувати впливати на ухвалення рішень у Фінляндії.

При цьому місцеве російськомовне населення, за оцінкою SUPO, не становить великої загрози безпеці Фінляндії.

У поліції безпеки заявили, що ризик того, що фінські росіяни матимуть якийсь суттєвий вплив на фінське суспільство, досить малий.

Також у SUPO додали, що загроза терактів у Фінляндії не зросла. Найімовірніша загроза теракту, як і раніше, походить від окремих осіб або невеликих груп, які підтримують крайню праву чи радикальну ісламістську ідеологію.

Поліція безпеки вже виявила окремих екстремістів, які їздили із Фінляндії до зони бойових дій в Україні. Деякі з них вже повернулися на батьківщину.