Помер науковець та екснардеп Ігор Юхновський

Помер громадський та політичний діяч, доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України, народний депутат України І-IV скликань, почесний громадянин Львова Ігор Юхновський. Про це заявив міський голова Львова Андрій Садовий, повідомляє Укрінформ.

"Відійшов до вічності Ігор Рафаїлович Юхновський. Світла, добра, мудра людина. Почесний громадянин Львова. Творець України. Обличчя Незалежності" , - написав Садовий.

Він додав, що про прощання та похорон буде повідомлено згодом.

Що відомо про Юхновського

Ігор Юхновський народився у 1925 році.

Учасник Другої світової війни. Брав участь, зокрема у звільненні Львова.

Юхновський створив добре знану у світі Львівську наукову школу статистичної фізики. Він та його учні зробили суттєвий внесок у розвиток теорії рідин та розчинів електролітів, металів і сплавів, невпорядкованих систем, фазових переходів та критичних явищ.

Останнім часом у полі наукових інтересів Юхновського були математичні методи в економіці та розвитку суспільства, проблеми енергетики, проблеми безпеки об'єкта «Укриття» на Чорнобильській АЕС, теорія гетерогенного каталізу та ряд інших стратегічно важливих проблем для держави.

Він є автором близько 500 наукових статей, 7 монографій та підручників.

Із жовтня 1992 року до 1993 року працював на посаді першого віцепрем'єр-міністра України. У Верховній Раді низки скликань був членом президії, лідером депутатської групи "Державність", членом фракції Українського народного руху, а також фракції "Наша Україна".

Засновник та колишній голова Всеукраїнського об'єднання ветеранів, прихильник примирення червоноармійців та воїнів УПА.

У червні 2006 року постановою Кабінету міністрів Юхновського призначили на посаду голови Українського інституту національної пам'яті.

Юхновський є одним із засновників та учасників (з 2011 року) ініціативної групи "Першого грудня".