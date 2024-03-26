У ЗСУ пояснили, чому росіяни зменшили інтервали між ударами по Україну
Російські загарбники зменшили інтервали між атаками на Україну оскільки намагаються знайти слабкі місця в українській системі ППО. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.
"Обстріли відбуваються постійно. Ворог останнім часом акцентував свою увагу і намагається атакувати досить потужно наші інфраструктурні об'єкти. Це пов'язано з різними факторами, чинниками", - заявив він.
За його словами, росіяни постійно змінюють тактику.
"В тому числі ворог постійно змінює тактику, намагається знайти слабкі шпарини в нашій системі ППО", - зазначив Євлаш.
Він додав, що ворог продовжить атакувати Україну й надалі.
"Основна його мета - це дестабілізувати обстановку всередині країни, змусити Україну до нестандартних дій. Звичайно, що ми продовжуємо моніторити, виявляти ракети та інші засоби противника і завдавати по них вогневе ураження", - заявив Євлаш.