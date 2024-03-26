У ЗСУ пояснили, чому росіяни зменшили інтервали між ударами по Україну

Російські загарбники зменшили інтервали між атаками на Україну оскільки намагаються знайти слабкі місця в українській системі ППО. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Обстріли відбуваються постійно. Ворог останнім часом акцентував свою увагу і намагається атакувати досить потужно наші інфраструктурні об'єкти. Це пов'язано з різними факторами, чинниками" , - заявив він.

За його словами, росіяни постійно змінюють тактику.

"В тому числі ворог постійно змінює тактику, намагається знайти слабкі шпарини в нашій системі ППО" , - зазначив Євлаш.

Він додав, що ворог продовжить атакувати Україну й надалі.