У ЦПД розповіли деталі спецоперації Росії "Майдан-3"
Наразі Росія проводить інформаційну кампанію, що складається з низки тез, а саме: відсутність виборів в Україні, дискредитація головнокомандувача Збройних Сил України, а також світ за будь-яку ціну. Про це розповів керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, повідомляє Ліга.net.
Коваленко розповів, що наразі Росія просуває тезу, що російський диктатор Володимир Путін "виграв вибори", а в Україні вони не плануються. Він стверджує – це частина складової кампанії "Майдан 3".
"Деякі меседжі йдуть на нашу аудиторію, але дуже серйозно працюють росіяни на американському полі", – розповів він.
За словами керівника Центру протидії дезінформації, сплеск активності та кампанії про "нелегітимність" був у січні-лютому, однак зараз тема затихла – тому Україна провела кампанію з роз'яснення планів ворога.
"Влада пояснила, що є 108 стаття Конституції, що президент виконує свої повноваження до вступу на пост нового президента, що вибори провести безпечно зараз неможливо. Зараз пішов спад у нашому інформполі", – наголосив він.
Коваленко зауважив, що після "виборів Путіна" максимально поширюються меседжі про відсутність виборів в Україні, ближче до травня тему можуть знову підняти. Він попередив, що основні інформаційні удари, ймовірно, будуть влітку та восени цього року.
Водночас за його словами, Зараз тема нелегітимності не входить навіть у п'ятірку російських меседжів в українському інформаційному просторі, адже люди в Україні зреагували на аргументи влади.
"Суспільство цілком з розумінням поставилося до них. Думаю, навіть друга хвиля кампанії провалиться", – зауважив Коваленко.
Він зазначив, що також Росія намагається внести розкол в армію, дискредитують головнокомандувача, а саме: вкидають історії, нібито офіцерський склад невдоволений командуванням.
Також він розповів, що дуже часто росіяни одягають українську форму й "намагаються "качати" тему розколу в армії".
"Інша тема, яку Росія качає зараз, – мир за будь-яку ціну. Це велика загроза. І ворог робитиме влітку, ближче до осені на неї ставку", – додав він.