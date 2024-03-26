У ЦПД розповіли деталі спецоперації Росії "Майдан-3"

Наразі Росія проводить інформаційну кампанію, що складається з низки тез, а саме: відсутність виборів в Україні, дискредитація головнокомандувача Збройних Сил України, а також світ за будь-яку ціну. Про це розповів керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, повідомляє Ліга.net.

Коваленко розповів, що наразі Росія просуває тезу, що російський диктатор Володимир Путін "виграв вибори", а в Україні вони не плануються. Він стверджує – це частина складової кампанії "Майдан 3".

"Деякі меседжі йдуть на нашу аудиторію, але дуже серйозно працюють росіяни на американському полі" , – розповів він.

За словами керівника Центру протидії дезінформації, сплеск активності та кампанії про "нелегітимність" був у січні-лютому, однак зараз тема затихла – тому Україна провела кампанію з роз'яснення планів ворога.

"Влада пояснила, що є 108 стаття Конституції, що президент виконує свої повноваження до вступу на пост нового президента, що вибори провести безпечно зараз неможливо. Зараз пішов спад у нашому інформполі" , – наголосив він.

Коваленко зауважив, що після "виборів Путіна" максимально поширюються меседжі про відсутність виборів в Україні, ближче до травня тему можуть знову підняти. Він попередив, що основні інформаційні удари, ймовірно, будуть влітку та восени цього року.

Водночас за його словами, Зараз тема нелегітимності не входить навіть у п'ятірку російських меседжів в українському інформаційному просторі, адже люди в Україні зреагували на аргументи влади.

"Суспільство цілком з розумінням поставилося до них. Думаю, навіть друга хвиля кампанії провалиться" , – зауважив Коваленко.

Він зазначив, що також Росія намагається внести розкол в армію, дискредитують головнокомандувача, а саме: вкидають історії, нібито офіцерський склад невдоволений командуванням.

Також він розповів, що дуже часто росіяни одягають українську форму й "намагаються "качати" тему розколу в армії".