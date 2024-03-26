В Україні зростають зарплати: в уряді назвали причини

Українські підприємства підвищують рівень оплати праці з метою утримання та залучення нового висококваліфікованого персоналу в умовах нестачі трудових ресурсів у країні.﻿ Про це йдеться в огляді Мінекономіки, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними міністерства, середня зарплата за резюме на сайтах пошуку роботи зросла на початок березня до 19 566 гривень (16 464 гривень на початку 2023 року). Зарплата у вакансіях збільшилася до 18 446 гривень (14 715 гривень в січні минулого року).

Крім того, за даними Держстату, у четвертому кварталі середня заплата в Україні зросла до 19 231 гривні. Рік тому платили 15 436 гривень.

У 2023 році найвища зарплата була у сфері Інформація та телекомунікації - 37 946 гривень. На другому місці Фінансова та страхова діяльність - 34 393 гривень. Також високі зарплати у сферах професійної, наукової і технічної діяльності, а також пов'язані з державним управлінням та обороною.

За даними Мінекономіки, з квітня 2022 року спостерігалося відновлення кількості застрахованих осіб, проте їх кількість так і не досягла довоєнного рівня, що загалом негативно вплинуло на показники ринку праці. Так, станом на грудень 2023 року в Україні було 8,906 млн застрахованих осіб, а два роки тому - 9,807 млн.

Нагадаємо, середньомісячна номінальна зарплата українців у 2023 році склала 17 442 гривень, що на 17,5% вище, ніж у 2022 році. Середньорічна інфляція становила 12,9%. Таким чином реальні зарплати за рік зросли приблизно на 4,6%.